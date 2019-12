Uccise 19enne e rifiuta il processo | “Troppi 14 anni”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019) Durante l’Estate del 2019, Anne Sacoolas, moglie del diplomatico americano, mentre si trovava in Inghilterra, travolse eHarry Dunn, un ragazzo di diciannove anni che viaggiava in moto. Uscendo dalla base della Raf nel Northamptonshire in cui lavorava il marito, Jonathan Sacoolas, la donna imboccò la corsia sbagliata investendo frontalmente il giovane. Per questa ragione Anne Sacoolas finì sotto indagine, ma ripartì per gli Usa con la copertura dell’immunità diplomatica. La vicenda scatenò la protesta dei familiari del giovane, suscitando un sentimento di indignazione collettiva. In una nota legale, gli avvocati spiegano come la donna non intende prendere parte ale presentarsi spontaneamente nel Regno Unito. “Anne è distrutta da questo tragico incidente” si legge “e continua a esprimere le sue condoglianze alla famiglia e farebbe qualunque ...

