Ubriaco distrugge auto e parcheggio interrato a Sanremo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli Uno svizzero di 22 anni con 2,95 g/l di alcol nel corpo ha combinato un "macello", neldi piazza Colombo, a, dal quale non era in grado di uscire, da quanto era. I poliziotti lo hanno denunciato A giudicare dal racconto, reso ai poliziotti dal alcuni testimoni, sembrava proprio una partita a "Grand theft" o a qualche altro videogame del genere "spaccatutto", in cui il giocatore che non riesce a manovrare il veicolo durante la fuga, sbatte da un capo all'altro della carreggiata, si ribalta e via dicendo. Quanto accaduto, ieri, nelsotterraneo di piazza Colombo, a, è qualcosa di molto simile e incredibile. Protagonista è uno svizzero, di 22 anni, che dall'alto dei suoi 2.95 grammi per litro di alcol nel sangue, non era in grado di uscire dall'rimessa. Risultato: ha cominciato a carambolare ...

CorriereCitta : Ubriaco vandalizza e distrugge 2 renne luminescenti: denunciato 21enne -