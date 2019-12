Lazio | Lotito | «Abbiamo surclassato la Juventus | non è un caso»

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tutta l’euforia del patron Claudiodopo la vittoria dellain Supercoppa italiana contro la: le parole del presidente Claudio, intervenuto ai microfoni diStyle Channel, ha festeggiato il successo in Supercoppa italiana dei biancocelesti ai danni dei rivali della. Ecco le parole del presidente del club capitolino. «Una vittoria ultra meritata, la squadra è scesa col cuore, la qualità e lo spirito di gruppo.dominato la partita: conferma che questa è squadra che si può confrontare con tutti se convinta dei propri mezzi. Ognuno svolge il proprio ruolo per dare un contributo, siamo una famiglia, io sono il padre, ma tutti danno il loro apporto. Vale per lo staff, i tecnici, i magazzinieri, per me. Io dico sempre che l’aspetto psicologico è fondamentale, così come lo spirito di gruppo e la volontà di raggiungere gli obiettivi, tutti ...

Leggi la notizia su calcionews24

stemolinaradio : RT @RadioRadioWeb: 'Quinta #Supercoppa laziale. Sesto trofeo di Lotito. Partita perfetta contro la #Juve, non una squadretta qualsiasi. Che… - NackaSkoglund89 : RT @diego4all: La Lazio è l'unica squadra negli ultimi anni ad aver soffiato dei trofei alla Juve (4). Ma i competenti sfottono Lotito - MFerrajolo : RT @FrancescoRapone: La Lazio di Lotito e Inzaghi fonda le sue stagioni su queste due competizioni: Coppa Italia e Supercoppa. Il riuscire… -