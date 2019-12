Il vento arriva in soccorso di un cane randagio

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Mi chiamo Jack Jokinen e voglio raccontarvi quello che mi è successo. Mi sono svegliato, come ogni mattino, ed ho trovato un cucciolo che non avevo mai visto, rannicchiato al piano di sotto della mia abitazione. Quello non era il mioGeorge. La porta di casa era chiusa, così come tutte le finestre. Sono andato a guardare sul retro e anche la porta posteriore era chiusa e bloccata. Ero confuso, non capivo, non sapevo chi fosse quele soprattutto come fosse entrato in casa mia. Ho pensato, così, di guardare filmati delle telecamere di sicurezza della mia casa e davanti a quelle immagini, sono rimasto totalmente incredulo. Verso le 3 del mattino, il poveroaffamato e probabilmente infreddolito, èto davanti a casa mia e quando si è reso conto che la porta della casa era aperta, ne ha approfittato ed ha iniziato a zoppicare con fatica. Ero sicuro di averla ...

mikyspeaker : Buona domenica con una BURRASCA di VENTO. Domani, FINALMENTE, arriva il MAESTRALE - Vale22046 : @nonnarita50 Ti leggo e sorrido ?? È un posto bellissimo vero? Con lo stesso vento ti arriva un bacio grande ed un… - BiagioMatt : @bnulli Buona domenica a te Bruna..qui il vento ha fatto paura adesso sembra si stia calmando..l' ultima rosa ancor… -