Gestione illecita di rifiuti pericolosi | sequestrato capannone in Irpinia

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Lioni e della Stazione di Bisaccia, ambito controlli alle officine meccaniche e agli esercizi di autodemolizione finalizzato al rispetto della normativa ambientale, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un’officina meccanica ritenuto responsabile didie non. Nello specifico, all’esito del sopralluogo e dal controllo documentale sono emerse svariate irregolarità. In particolare, all’interno di unvenivano rinvenuti numerose parti di auto ed alcuni motocicli mentre all’esterno delsono stati rinvenuti circa una ventina di veicoli, la maggior parte fuori uso. Inoltre, in prossimità del, in una vasca erano stoccati circa ...

