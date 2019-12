Gaia e Camilla | 16enni investite e uccise | guidatore positivo a alcol e droga test

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nico Di Giuseppe  Chi è Pietro, il ragazzo che ha uccisoLo strazio dei genitori delle ragazze Le compagne di classe sempre uniteSi complica la situazione del figlio del regista Genovese. Nei prossimi giorni si saprà il tipo e il livello di sostanza rinvenute Doveva essere un sabato sera passato a Ponte Milvio come tanti altri perVon Freymann eRomagnoli. Le dueinvece sono stateda un Suv in Corso Francia, poco lontano dal punto di ritrovo preferito dai giovani e giovanissimi di Roma Nord. Alla guida del fuoristrada, una Renault Koleos, c'era un ragazzo di 20 anni, Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, che si è subito fermato per tentare di soccorrere le adolescenti. Per loro, però, non c'era più nulla da fare. Dopo l'impatto - avvenuto all'altezza dell'incrocio con la via Flaminia Vecchia e ...

matteosalvinimi : Incontri con la gente previsti stasera a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognes… - MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - Corriere : Gaia e Camilla, chi erano le ragazze di 16 anni investite e uccise nella zona della mo... -