Va in spiaggia | si ricopre di sabbia per mimetizzarsi e ruba portafogli e cellulari a chi

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un ladro di origine marocchina ha ideato uno stratagemma per dere borse e. Durante l’estate scorsa, andava ine si ricopriva diper. Poi, quando il momento era favorevole, apriva borse ee prendeva tutti i soldi che trovava ma anchee oggetti preziosi. Lo stratagemma gli ha fruttato parecchio fino a quando qualcuno non ha capito il disegno del ladro e ha avvisato i carabinieri che lo hanno colto in flagranza di reato. L’uomo, infatti, è stato arrestato e aveva con se molta refurtiva che è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Questo episodio è accaduto a Rimini durante la notte rosa. L’uomo, che ha 38 anni non ha potuto negare l’evidenza , infatti aveva con se anche i documenti che aveva sottratto. Pare che se ne inventino sempre una nuova per vivere di stratagemmi, pertanto, ora che siamo prossimi ...

SingleMalt_67 : RT @BarbaraRuocco1: @NaDi_1075 In Italia uno può sfondarsi di mojto e fare conferenze stampa da una spiaggia ubriaco lercio mentre ricopre… - BarbaraRuocco1 : @NaDi_1075 In Italia uno può sfondarsi di mojto e fare conferenze stampa da una spiaggia ubriaco lercio mentre rico… -