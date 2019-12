Striscia la notizia | la campagna No mozziconi a terra senza freno | Luca Abete

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ad appena due settimane dal lancio, continuano ad arrivare adesioni allanazionale dila“No”, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo. Nel servizio in onda nell'ultima puntata (Canale 5, ore 20.35), il si

jacques_jj6592 : RT @R4geUnseen: I servizi di Brumotti a Striscia la notizia, servono per capire dove reperire droga in una città che non si conosce. - lorena_lorena57 : @PossoAnche @Capezzone Tutti su striscia la notizia - samvmoonart : Striscia la notizia é divertente solo se sei un ignorante con un senso dell'umorismo abbastanza discutibile in poch… -