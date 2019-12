Serie A 2019 20 diciassettesima giornata le partite in tv e in streaming

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di sabato 21 dicembre 2019)A lain tv e insu Sky e DAZN Inter – Genoa, Sassuolo – Napoli, Atalanta – Milan Lo spezzatino dellaprosegue. Dopo Sampdoria – Juventus di mercoledì anticipata per la Supercoppa Italiana di domenica pomeriggio che si giocherà in Arabia Saudita, con la Lazio che recupererà la partita con il Verona il 5 febbraio (ore 20:45 su DAZN e DAZN1 su Sky), Fiorentina – Roma, giocata ieri, tra sabato e domenica si giocheranno tutte le altrerimanenti. Vediamo come, dove e a che ora ci saranno tutte le diversee soprattutto come vederle in tv e in/20 17aSabato 21 dicembre ore 15 Udinese-Cagliari Sky SportA (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) telecronaca Geri De Rosa; commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina ...

LiveNationIT : L'Atlantico Tour è stato un viaggio straordinario, una serie lunghissima di live con oltre 50 date sold out e più d… - OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… - repubblica : Inter, polemica social: il fratello dell'arbitro Pairetto è dirigente della Juve [aggiornamento delle 17:53] -