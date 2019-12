Retewebitalia net ai cinesi? Il primo network dei quotidiani online italiano tratta con

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 dicembre 2019) Secondo fonti attendibili, ildei.net, passerà, entro gli inizi del prossimo anno, sotto il controllo di un autorevole Gruppo Cinese di comunicazione, che ha interessi in diversi settori, soprattutto in quelli legati alla settore finanziario, alla grande distribuzione ed alla tecnologia. L’ interesse, da parte della società cinese, è motivato dal fatto che illigure-lombardo possiede una tecnologia unica nel suo genere in Italia: sidel banner dinamico che ha la funzione di raccogliere le notizie, in tempo reale, di oltre 60locali sparsi in tutta Italia. Il gruppo cinese vorrebbe appropriarsi del marchio per penetrare nel mercato editoriale e dei media italiani. Acquisito il marchio, gli ingegneriintendono modificare l’assetto tecnologico del banner, potenziandolo ed aumentando, ...

