Red Dead Redemption 2 delude a livello di vendite su Epic Games Store

Leggi la notizia su eurogamer

(Di sabato 21 dicembre 2019) Red2 è stato pubblicato lo scorso mese su PC, sia sul launcher di Rockstar, sia sull', con un'uscita Steam fissata dopo un mese.Che sia per colpa dei problemi tecnici riscontrati al lancio, o dell'uscita su Steam in tempi brevi, sembra che ledel titolo Rockstar sunon abbiano fatto faville.Secondo i dati di SuperData, pare che Red2 abbia venduto "solo" 408 mila copie, nel mese di novembre, sullo; una cifra che impallidisce al confronto con Borderlands 3, il quale è riuscito a piazzare ben 1.78 milioni di copie nel solo mese di lancio. Bisogna comunque segnalare che Borderlands 3 è uscito su PC in contemporanea con le versioni console e che, al momento, il titolo Gearbox non è disponibile su Steam.Leggi altro...

Eurogamer_it : Red Dead Redemption 2 ha venduto solo 408 mila copie nel mese di novembre su Epic Games Store. #RedDeadRedemption2 - Asgard_Hydra : Red Dead Redemption 2: dati non entusiasmanti su Epic Store durante il mese di esclusiva - Asgard_Hydra : Red Dead Redemption 2 PC, vendite mediocri su Epic Games Store, molto meglio Borderlands 3 -