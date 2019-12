Paolo Ruffini in lacrime dalla Toffanin | “Vederla soffrire mi fa male”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 21 dicembre 2019) Cantava Riccardo Cocciante. «Quando finisce un amore così…Ti senti un nodo nella gola. Ti senti un buco nello stomaco. Ti senti vuoto nella testa».rompe il silenzio dopo l’annuncio della rottura con Diana Del Bufalo e lo fa nello studio di Verissimo. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Silviain cui ha parlato dei motivi dell’addio all’ex star di Amici con cui ha vissuto una lunga relazione. La coppia, legata per quattro anni, si è lasciata frae rimpianti. A svelarlo è stata Diana che ha pubblicato su Instagram un post piuttosto duro nei confronti dell’ex, svelando di aver provato a cambiarlo, ma di non esserci riuscita e parlando apertamente di «rabbia e risentimento». «Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – ha confessatoa Silvia, parlando di Diana -. L’amore per me è come la vita, si ...

trash_italiano : Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati: lei si sfoga su Instagram - blogtivvu : Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo, confermata rottura a Verissimo - NewsLeonardo : Paolo Ruffini confessa la sua verità sulla fine dell’amore con Diana del Bufalo -