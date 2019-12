Milano | va a prendere la figlia a scuola e la rapisce È la seconda volta

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 dicembre 2019) Un incubo che si ripete e questasembra avere premesse peggiori rispetto a quello precedente. Una mamma di origini ecuadoriane si è vista sottrarre nuovamente ladall’ex; l’uomo è andato a prenderla aignorando i divieti ed ora sia lui sia la bambina risultano svaniti nel nulla. Nel 2016 l’uomo aveva già rapito la. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, l’uomo è stato vito allontanarsi con la piccola e due valigie.laper laSi chiama Maher Balle, ha 42 anni ed è originario della Siria. Ieri, ignorando ogni divieto imposto dal giudice, è andato ala11enne aper poi svanire nel nulla. La mamma della piccola, Mariana Veintimilla, 53enne ecuadoriana, è ora disperata, di fronte a lei c’è di nuovo quell’incubo vissuto negli ultimi 3 anni. Infatti l’uomo aveva in passato già rapito la bambina, ...

