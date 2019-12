Giovanni Galli da brividi parla della morte del figlio | “quando arrivammo in ospedale…”

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ladi unè impossibile da accettare per un padre, sono stati momenti veramente difficili per l’ex calciatoreche si è raccontato a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me e hato dell’incidente nel quale, nel 2001, perse la vita a 17 anni ilNiccolò. “Era magrissimo, bruttino. Dissi a mia moglie dopo il parto: “Lo potevi fa più bellino”. Lui aveva la passione per il calcio, mi ha sempre seguito quando mi allenavo. Ma amava anche lo studio. Volevano fargli fare il portiere ma non era bravo. Poi in difesa trovò il suo ruolo”. Poi il racconto sul quel maledetto giorno. “.Il 9 febbraio del 2001 ci chiamarono per dirci che Niccolò aveva avuto un incidente. Quandoin ospedale capimmo che non c’era più vedendo tutti i suoi compagni piangere”. Un dolore impossibile da superare: “Dopo la suadue cose sono ...

NicKiappa : Giovanni Galli che in radiocronaca continua a dire 'Sgieco' mi urta ulteriormente in questo viaggio flixbus che durerà altre 8 ore. - Radio1Rai : RT @Radio1Sport: Alle 20.45 segui su @Radio1Rai e #Radio1Sport #FiorentinaRoma In cuffia @cripiccinelli e Giovanni Galli ???? - Radio1Sport : Alle 20.45 segui su @Radio1Rai e #Radio1Sport #FiorentinaRoma In cuffia @cripiccinelli e Giovanni Galli ????… -