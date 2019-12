Cdm | approvato «salvo intese» il Milleproroghe Via libera anche al dl Intercettazioni

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 21 dicembre 2019) È andato avanti per oltre sei ore il Consiglio dei ministri che ha portato all’approvazione del, decreto che racchiude misure sui temi più vari, dalle concessioni autostradali al bonus verde. Fonti governative hanno confermato che il tavolo si è concluso con l’approvazione «», una formula che apre alla possibilità di ulteriori modifiche. Ci sarebbero però ancora diversi nodi da sciogliere, partendo proprio dalla norme sulle concessioni autostradali. All’ultima bozza erano ben 38 gli articoli del decreto ma il testo su cui è stata condotta la discussione avrebbe subito delle modifiche rispetto alla bozza originaria arrivata sul tavolo di lavoro. Sempre durante il Consiglio dei ministri sarebbe statoun decreto legge ad hoc in materia di, deciso in tarda serata venerdì 20 dicembre. Leggi ...

