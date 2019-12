Zingaretti | “Se cade questo governo | si vota Conte è punto di riferimento per i

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 20 dicembre 2019): “Se, sidiper i progressisti” “Dopo la caduta di, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni”. A dirlo è il segretario Pd Nicolain un’intervista al Corriere della Sera. Sulla tenuta dell’esecutivo,si dice “convinto che ci siano tutte le condizioni per andare avanti”, ma aggiunge che “ci vuole una comune volontà politica” e che “occorre definire meglio le priorità”, con “un piano di azione concordato e di più ampio respiro”. “L’appuntamento cheha indicato è per gennaio. Vedremo”, aggiunge. “Il Pd ci arriverà preparato e con le idee chiare”. Sull’operato del premier Giuseppenell’esecutivo giallorosso,ha parole ...

