Verissimo: Paolo Ruffini svela perchè è finita con Diana Del Bufalo (Di venerdì 20 dicembre 2019) Paolo Ruffini ospite a Verissimo rompe il silenzio sulla rottura con Diana Del Bufalo: “Commessi errori” Domani pomeriggio andrà in onda l’ultima puntata di Verissimo prima della pausa natalizia. E con tutta probabilità il rotocalco del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin tornerà in onda su Canale 5 a partire dall’11 Gennaio. Tanti gli ospiti che domani intervisterà la presentatrice, tra i quali anche il conduttore de La pupa e il secchione 2020, Paolo Ruffini. La puntata, ovviamente, è già stata registrata. E poco fa sono uscite le prime anticipazioni di Verissimo inerenti a ciò che ha detto quest’ultimo sulla rottura con Diana De Bufalo. Difatti l’uomo è finito ultimamente sotto i riflettori del gossip per questa vicenda. E proprio da Silvia Toffanin ha rotto il suo lungo silenzio a tal proposito, svelando anche perchè è finita: ...

