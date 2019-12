Sia lode a uomini di fama come il grande Agee

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Davide Brullo Il suo reportage nel profondo Sud degli Stati Uniti pietra miliare di un canone letterario alternativo Accade che i capolavori nascano così, con uno che ti sputa in faccia. Jamesquest'anno compirebbe 110 anni, è morto a 45 e il Pulitzer postumo - nel 1958, per Una morte in famiglia - è il sigillo di un genio ingenerosamente massacrato dall'idiozia americana. Fece di tutto, quest'uomo setacciato dalla sorte, in affanno di: pubblicista di talento - per Time e per The Nation -, si sposò tre volte, ricavando quattro figli (il primogenito, Joel, cresciuto dalla seconda moglie, Alma, che a James preferì lo scrittore tedesco Bodo Uhse, ha tradotto in Usa l'opera di Elias Canetti, Friedrich Dürrenmatt, Rainer Maria Rilke), scrisse due film, La regina d'Africa (per John Huston, nel 1951) e La morte corre sul fiume (per David Grubb, nel 1955, con un immenso ...

