“Mi piacciono quegli uomini…”. Elodie, Marracash e quel ‘dettaglio’ intimo sulla coppia del momento (Di venerdì 20 dicembre 2019) La cantante Elodie fa sempre parlare di sé. Alcune ore fa ha mandato in visibilio i suoi fan con un’immagine in lingerie postata sui social, che aveva messo in evidenza il suo spettacolare seno e le sue incredibili gambe. Anche se, per onor di cronaca, bisogna pur dire che ha subito diverse critiche per i suoi nuovi capelli, che non sono stati graditi da alcuni utenti. Ora, sul settimanale ‘Gente’ ha rilasciato un’intervista molto interessante dove si è soffermata sulla sua storia d’amore con il rapper Marracash e soprattutto sull’intimo e sulle sue preferenze. Non a caso è stata la testimonial di ‘Yamamay’ durante questo periodo natalizio. Ed a proposito di questo ha detto: “quel video mi ha dato la possibilità di vedermi in modo diverso. E non mi riferisco solo alla mia versione natalizia. Attraverso il bello credo di aver ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Mi piacciono