Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Mioè morto a 17. Non so come io e mia moglie abbiamo fatto ad andare avanti”. A raccontarlo è l’exdurante la trasmissioneVieni da me. “Ho guardato mia moglie Anna e le ho detto di prepararci al peggio. Prima Niccolò era scivolato col motorino, poi era caduto e, quando siamo arrivati all’ospedale di Bologna, abbiamo trovato lì tutti i suoi compagni di squadra in lacrime. In quel momento abbiamo capito”.Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, portiere campione del mondo, ha ripercorso la tragedia della morte delNiccolò, avvenuta nel 2001, quando il ragazzi aveva solo 17: “Non so come abbiamo fatto ad andare avanti. Ci ha aiutato l’amore che c’è sempre stato nella nostra famiglia e la fede. Senza questo sarebbe stato molto duro e molto ...

raisat73 : RT @HuffPostItalia: L'ex calciatore Giovanni Galli: 'Ho perso mio figlio di 17 anni in un incidente. Ma la fede mi dice che potrò riabbracc… - HuffPostItalia : L'ex calciatore Giovanni Galli: 'Ho perso mio figlio di 17 anni in un incidente. Ma la fede mi dice che potrò riabb… - grazioli_gianni : RT @assocalciatori: ?? Un premio meritato a Giovanni #Crociata del @FcCrotoneOff, “Calciatore del mese AIC - novembre ‘19”. ?? Secondo calc… -