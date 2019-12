Leo Gassmann a Sanremo 2020 con Vai Bene Così, una lettera d’incoraggiamento a se stessi (Di venerdì 20 dicembre 2019) Leo Gassmann a Sanremo 2020, in gara nella categoria delle Nuove Proposte. Il giovane ha vinto ieri sera la sfida contro Thomas Bocchimpani e si è aggiudicato il primo dei posti a disposizione per le Nuove Proposte di Sanremo, nell'ambito della serata finale di Sanremo Giovani. In diretta su Rai1, Amadeus - direttore artistico della nuova edizione della kermesse canora - ha presentato i 10 giovani ancora in lizza, in sfida a coppie per i 5 posti in palio per il Teatro Ariston. Lo show è andato in onda in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo e ha coinvolto una giuria televisiva - composta da ex direttori artistici del Festival - che hanno valutato le performance dei ragazzi unitamente al televoto, alla giuria demoscopica e alla commissione musicale. Per Thomas Bocchimpani e Leo Gassmann è stata una sfida all'ultimo voto. Entrambi molto apprezzati dalle giurie, in una ...

