Il primo sindaco donna di Bogotà sposa la sua compagna

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Claudia Lopez, 49 anni, ha due primati: è la primanella storia ad essere stata eletta sindaca a, in Colombia. Inoltre, hato la sua, l’avvocata e politica Angélica Lozano. Le foto della cerimonia civile privata sono state condivise sui social: López ha descritto quel giorno come «il momento più felice» della sua vita. Lei e la moglie indossavano entrambe un completo bianco e portavano ciascuna un bouquet di piccoli fiori. «Ti amo, mia divina Angelica!», ha scritto la sindaca appena eletta «Grazie di esistere e di amarmi sempre. Prometto di onorarti e amarti per tutta la vita!». López, diventata simbolo della lotta alla corruzione, ha anche espresso tutta la sua gratitudine per quello che, per lei, è stato un «anno meraviglioso»: ha conseguito il dottorato, è stata elettadella capitale colombiana e si èta «con l’amore della mia vita». ...

