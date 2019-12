I Papà per scelta insultati dalla rete: “Froci dovete morire” (Di venerdì 20 dicembre 2019) I Papà per scelta sono Carlo Tumino e Christian De Florio: sono genitori di due gemelli che hanno quasi due anni, nati grazie ad una madre surrogata. I piccoli si chiamano Seba e Julian. Hanno deciso di raccontare la loro esperienza sul web, creando una pagina su Facebook chiamata Papà per scelta, appunto. Scrivono del loro amore, dell’unione civile, fino al viaggio in America per accogliere i gemellini. I due hanno anche un blog dove raccontano ogni vicissitudine dell’essere genitore: da poco hanno anche pubblicato un libro. L’obiettivo è semplice: “Vogliamo dimostrare che la nostra famiglia non è poi così diversa dalle altre” hanno detto. Ma da quando hanno deciso di esporsi, la rete ha iniziato a ricoprirli di insulti, a volte molto pesanti. Gli utenti hanno scritto commenti come: “dovete morire, froci”, “Froci, contro natura, pervertiti, ...

Leggi la notizia su notizie

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Papà per