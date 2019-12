Falsifica il curriculum e viene condannata a 2 anni di carcere (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una donna di Adelaide, Australia, è stata condannata a 25 mesi di reclusione per aver mentito sul proprio curriculum, al fine di assicurarsi un posto da dirigente nel settore pubblico. Secondo le accuse, Veronica Hilda Theriault, 45 anni, era riuscita così ad ottenere un contratto da 270mila dollari australiani (circa 166mila euro), prima di essere scoperta. A destare i sospetti degli investigatori alcune incongruenze sul suo profilo LinkedIn, sul quale aveva usato una foto della modella statunitense Kate Upton. Una truffa ai danni dell’amministrazione pubblica Secondo quanto riportato dalla Abc, Australian Broadcasting Corporation, la donna aveva fatto riferimento ad alcune importanti esperienze lavorative in una compagnia di Melbourne, che si erano poi rivelate completamente inventate. Per fare ciò era giunta ad impersonare una certa “signora Best”, che aveva parlato con i ...

Leggi la notizia su thesocialpost

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Falsifica curriculum