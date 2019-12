Di un altro pianeta il Huawei P40 Pro | zoom ottico 10x

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sarà un 10x lodelP40 Pro: lo ha riportato 'gizmochina.com' rifacendosi alle previsioni dell'analista Ming-Chi Kuo di TF Securities. Nel caso, staremmo parlando di un grosso passo in avanti rispetto al P30 Pro, il cui obiettivo periscopico si ferma ai 5x. Lo10x si ottiene accorpando i dati tratti da un maggiore numero di sensori. Ming-Chi Kuo ha anche affermato che il precedente obiettivo verrà utilizzato su alcuni altri dispositivie Honor, tra cui il P40, i top di gamma Honor, i Nova top di gamma ed i Mate previsti per la fine del 2020. Lo10x dovrebbe restare esclusiva delP40 Pro, il cui obiettivo periscopico monterà due specchi in più ed un prisma progettato ex novo. Si suppone che il dispositivo avrà un costo compreso tra i 4000 ed i 5000 renminbi (il corrispettivo di 513, 641 euro al cambio attuale), con vendite pronte a ...

