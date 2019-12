Cosa ci fanno tutte queste notifiche? (Di venerdì 20 dicembre 2019) Ogni giorno ci confrontiamo con un costante flusso di notifiche che arriva sugli schermi di cellulari, tablet e device connessi. È socialmente accettato interrompere una conversazione tra amici – o addirittura una prestazione di lavoro – per controllare questi vitali (illudiamo che sia così) avvisi. Ma tutto questo ha un costo, a cui gli stessi brand della tecnologia cercheranno sempre più spesso di porre rimedio. In questo video, la giornalista di Wired Usa Lauren Goode si confronta con gli studiosi Larry Rosen, Gloria Mark e Matias Duarte, per capire meglio un fenomeno che non sempre gestiamo correttamente. Come spiega Rosen, docente di psicologia alla California State University, le notifiche hanno un effetto molto potente su di noi: sono connesse al rilascio di alcune sostanze nell’organismo, come il cortisolo. Ecco quindi la spiegazione di alcune note dinamiche connesse al ...

