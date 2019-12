Concerto di Tony Colombo | è un giallo | annullato l’appuntamento a Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Era già tutto pronto, ma quattro giorni prima è arrivato lo stop: ancora una volta mancano le autorizzazioni. E’ stato bloccato dalla Questura ildel cantante. Il neomelodico avrebbe dovuto esibirsi lunedì 23 dicembre alle ore 18 al rione Libertà, ospite di un bar di via Napoli (leggi qui), ma lo show è statoper mancanza dei permessi necessari. Ancora caos e numerose polemiche dunque,torna a far parlare di se’. Ennesimoannunciato e poi disdetto ancor prima di iniziare, in qualche circostanza anche ain corso. Un appuntamento al quale erano previste centinaia di persone e per questo motivo la Questura avrebbe deciso di stoppare l’evento per ragioni di ordine pubblico legate all’esiguità dello spazio non sufficientemente ampio. Stando a quanto ...

