Cinnamon il pitbull (Di venerdì 20 dicembre 2019) Cinnamon, una povera pitbull, era seduto da solo e affranto dal dolore nella sua gabbia nel canile. Non era solo un povera randagia, aveva anche perso i suoi cuccioli. Sfortunatamente, non ha mai avuto il ruolo di mamma per tanto tempo. Purtroppo, con tanti animali che erano nel canile, la povera Cinnamon continuava a essere ignorata. Ma un giorno, una volontaria dell’SPCA di nome Sarah Sleime era in visita al rifugio e notò Cinnamon. Sleime ha detto di aver visto Cinnamon, che era molto triste. Ha aggiunto che si è chinata e ha iniziato a parlarle. Il pitbull era ovviamente molto triste, piangeva molto, ed era in cattive condizioni. Sarah non l’ha sopportato, quindi ha deciso di registrare una clip di Cinnamon, poi l’ha condivisa online e ha avuto più di 650.000 visualizzazioni. ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Pagina o Risorsa non Raggiungibile! Errore Imprevisto! Stiamo Cercando di migliore i serizi! Risorsa non presente o momentaneamente non raggiungibile Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore! Purtroppo la pagina web o la risorsa che stai cercando non è più presente o probabilmente è momentaneamente non raggiungibile : in questo caso c'é qualche Misterioso Problema Informatico. Abbiamo 1000 persone a lavoro, ma sono del tutto incompetenti e dovremo cambiarli! 100 Giorni di isolamento dovrebbero bastare, intanto Perdonali e Riprova a Ricaricare la pagina o cerca la risorsa che ti interessa. Attentdi il Caricemento dei risultati ... o scorri le Ultime News Attentdi il Caricemento dei risultati ... o scorri le Ultime News Seguici in Rete Facebook

Facebook Twitter

Twitter Google

Google RSS Feed Zazoom per tablet e smartphone Segui @zazoomblog