Bastava chiedere è la frase che ogni donna è stufa di sentirsi dire E queste

(Di venerdì 20 dicembre 2019)

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Quante volte unanella sua vita, se ha al suo fianco un uomo, si sente ripetere la”? Una “giustificazione” che ha portato e sta portando le donne all’esaurimento. Sulle spalle portano spesso da sole la gestione invisibile dell’organizzazione familiare e della casa. Un meccanismo che viene definito “carico mentale” e che le donne portano anche sul lavoro. Sono loro a preoccuparsi costantemente delle bollette da pagare, della spesa da fare, delle vacanze da organizzare, dei vaccini per i figli, della tata, delle faccende domestiche, dei colloqui con i docenti. Di tutto. Ci sono sicuramente eccezioni ed esistono uomini che hanno capito di non essere solo esecutori dei compiti che le donne affidano loro, ma di avere autonomia gestionale sia in casa, che ell’organizzazione familiare, ma sono ancora delle ...

