Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Per ore ha aspettato al freddo che arrivasse l’. Unfatale che è costato la vita a Donna Gilby, labritannica che è morta d’in attesa che l’intervenisse per aiutarla. È successo a Cwmaman, nel Galles. La donna era uscita proprio per andare a una visita medica. È scivolata mentre rincasava.indi 6 ore La donna si è ferita gravemente alla caviglia e l’ha impiegato circa 6 ore per arrivare e prestare i necessari soccorsi. Laha dovuto aspettare tutto quel tempo al freddo, immobile sulla strada. Quando finalmente è arrivata l’, le sue condizioni si erano già drammaticamente aggravate. Il freddo prolungato ha causato alla donna un arresto cardiaco al quale non è riuscita a sopravvivere. Alcuni passanti hanno cercato di aiutare ladistesa per terra portandole alcune coperte e provando a ...

notizieit : Ambulanza in ritardo, 47enne muore di infarto - arvtinmyveins : RT @TessaTrisRose: E io che pensavo che non ci fosse nulla di più ridicolo delle pecore sui binari per far ritardare il treno. Povera illus… - TessaTrisRose : E io che pensavo che non ci fosse nulla di più ridicolo delle pecore sui binari per far ritardare il treno. Povera… -