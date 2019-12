La Sea Watch 3 può tornare in mare La Ong tedesca ha vinto l’Appello La nave comandata

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Seahal’appello alla Tribunale Civile di Palermoi: la Sea3 è libera! Dopo più di cinque mesi bloccati in porto a Licata, ci stiamo preparando perin. La giustizia trionfa sul (ex) decreto sicurezza”. E’ quanto ha scritto su Twitter la OngSeain merito al sequestro della suaimpiegata per il soccorso dei migranti in. Il giudice della sezione civile del tribunale di Palermo, al quale si erano rivolti i legali della Ong, ha disposto il dissequestro amministrativo dellache era scattato in seguito all’inchiesta nella quale è indagata la comandante, Carola Rackete, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e resistenza o violenza controda guerra. La Procura di Agrigento, il 25 settembre scorso, aveva disposto il dissequestro penale in quanto le esigenze probatorie ...

