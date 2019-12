Furti e rapine | 3 persone in manette in 3 diversi quartieri

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma –ed un “rintraccio” per una condanna a piu’ di 4 anni di reclusione; 3arrestate nella Capitale dalla Polizia di Stato. Il primo ad essere arrestato e’ P.D., un 29enne romano gia’ noto alle Forze dell’Ordine: gli agenti del commissariato Casilino, conoscendo la sua storia giudiziaria, lo hanno bloccato nelle vie interne al comprensorio di case popolari di Torre Maura, su di lui pendeva una condanna a 4 anni, 7 mesi e 22 giorni di reclusione. In via della conciliazione, non lontano dalla Basilica di San Pietro, gli investigatori del commissariato Borgo hanno arrestato D.S.S., un senegalese di 22 anni, sorpreso mentre tentava di borseggiare una turista. Piu’ articolata l’attivita’ di un equipaggio del Reparto Volanti che nella notte scorsa ha portato all’arresto di un 31enne di origine pugliese. ...

