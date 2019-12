Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il cosiddetto, pubblicato il 13/12/2019 nella Gazzetta Ufficiale n. 292, rappresenta una prima misura nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia a livello internazionale. Un testo certamente migliore della prima versione, anche se permangono alcune criticità che si spera vengano presto affrontate. Vediamone alcune. Art. 1 Come è noto, molte azioni di lotta agli inquinanti hanno anche effetti sulla riduzione delle emissionilteranti e viceversa. Ed è per questo che l’atto, impropriamente definito, in realtà riguarda “misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamentitici e il miglioramento della qualità dell’aria”. Anzi, nasce più per rispondere ad alcune procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria (non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva ...

Mov5Stelle : Con il Piano Proteggitalia abbiamo stanziato 11 miliardi di euro contro il dissesto idrogeologico, abbiamo approvat… - ilfattoblog : Decreto Clima, i problemi non si risolvono a colpi di provvedimenti parziali - TutteLeNotizie : Decreto Clima, i problemi non si risolvono a colpi di provvedimenti parziali -