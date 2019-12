Conte | “Fusione tra Fca e Psa è una grande occasione per l’Italia e l’Ue”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Fusione tra Fca e Psa, l’entusiasmo (prudente) di Giuseppe. Il premier attento sui risvolti sul livello occupazionale per quanto riguarda l’Italia. Giuseppebenedice il matrimonio tra Fca e Psa, ossia la fusione confermata nel memorandum firmato dai due costruttori che si apprestano a dare vita a una nuovarealtà a livello mondiale. Giuseppesulla fusione Fca-Psa: “Unaopportunità per l’Italia e per l’Unione europea” “Il matrimonio tra Fca e Psa serve all’Europa, può costituire unaopportunità per l’Italia e l’Ue. Questa fusione può segnare la nascita di un importante polo per l’innovazione e lo sviluppo, con effetti benefici per il resto dell’economia europea e nazionale”, ha dichiarato il presidente del Consiglio ai microfoni de la Stampa. Fonte ...

