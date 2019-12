Cgil fa causa a Deliveroo perché il suo algoritmo discrimina i rider

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’app di(foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Laha fattoal colosso britannico delle consegne di cibo a domicilioil suoi lavoratori. A comunicarlo è stata la stessa sigla sindacale che, il 18 dicembre, ha annunciato di aver presentato al tribunale di Bologna un’azione legale contro l’azienda di food delivery, che in Italia conta più di 7.500. Laportata avanti da Filt, Filcams e Nidilnazionali si concentra in particolare sull’uso dell’Frank, utilizzato dalla piattaforma per valutare la produttività dei. Secondo quanto riportato da, infatti, “l’, nell’elaborare i ranking reputazionali dei ciclofattorini che determinano di fatto le future opportunità di lavoro e le priorità di prenotazione per le consegne emargina, fino a estrometterli dal ciclo produttivo, ...

