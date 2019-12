Celli | in Municipio XI palestre fuori uso | campionati a rischio

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Rischiano la chiusura a oltranza lescolastiche del11 a causa dei ritardi nei lavori della ditta appaltatrice. Abbiamo avuto comunicazione da parte dei responsabili tecnici capitolini che la fine dei lavori e’ prevista il 29 dicembre. Ma cosi’ studenti e societa’ sportive del territorio sono rimasti senza spazi per settimane. Siamo fiduciosi che gli annunci dell’Amministrazione possano corrispondere alla realta’ e che anche le dichiarazioni fatte in Aula dai consiglieri di maggioranza portino a una soluzione definitiva del problema. Le societa’ sportive devono riavviare la loro attivita’ agonistica entro i primi di gennaio, altrimenti rischiano l’esclusione daifederali, con conseguenze gravi per lo sport e i giovani atleti romani”. Cosi’ la capogruppo in Campidoglio della ...

