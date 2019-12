Calciomercato Roma | idea Pinamonti come vice Dzeko

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)potrebbe lasciare il Genoa già a gennaio, contatti con laper un ruolo daLa prima parte di stagione di Andreaal Genoa è stata a dir poco deludente: 2 gol in 14 partite. Il classe 1999, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Inter estarebbero facendo un pensierino sul centravanti. I nerazzurri ci starebbero pensando perché ci sarebbe un ‘gentlemen agreement‘ tra i club per un’eventuale rivendita. La, invece, è sempre alla ricerca di undopo che Kalinic va verso la bocciatura. Si è fatto anche il nome di Petagna. Leggi su Calcionews24.com

