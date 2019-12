Cagliari | l’allenamento di Pavoletti col pallone dopo l’infortunio – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)ha pubblicato undove lo si vede allenarsi con la palla, quasi quattro mesiil grave infortunio al crociato Leonardosta gradualmente recuperando dal grave infortunio che l’ha colpito il 25 agosto, alla prima partita di campionato contro il Brescia.l’operazione al legamento crociato e le prime corse, ecco l’attaccante delche finalmente si allena col. La riabilitazioneun intervento del genere non è certo semplice, masi mostra positivo con la frase «Se era grande ciò che hai superato, sarà immenso quello che raggiungerai». Se era grande ciò che hai superato,sarà immenso quello che raggiungerai

sportli26181512 : Cagliari, le novità su Birsa, Cacciatore, Castro e Ceppitelli: Seduta d'allenamento per il Cagliari in vista della… - IoNascoQui : VERSO LA SUPERCOPPA ITALIANA: DOPO LA VITTORIA DI CAGLIARI LA SQUADRA SI E' RITROVATA IN CAMPO QUESTA MATTINA PER L… - Francescovic17 : Cagliari-Lazio di ieri sera mi ha ricordato di quando ero ragazzino e ogni tanto quando non avevo allenamento andav… -