Buffon elogia la Lazio ma dimentica i trofei del Napoli

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il portiere della Juventus Gianluigiha scritto in merito alle prossime sfide bianconere sulla sua app.riconosce nellauna degna avversaria ricordando a tutti che i biancocelesti sono stati gli unici a vincere durnate gli anni del dominio juventino. Risultano quindi non pervenute la Coppa Italia del 2012 e la Supercoppa Italiana del 2014 vinte delcontro la sua Juventus. Le parole dell’ex numero uno azzurro: “Contro laci attende un match complicato, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l’unica, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Enzo Bucchioni: “Via le multe per ritrovare serenità”, doppio colpo di mercato: non solo Amrabat. I ...

