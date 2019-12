Alto Adige | scontro tra sciatori in Val Pusteria | un morto

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Un uomo di 47 anni èin un incidente sugli sci in Val(situata tra l’e il Tirolo Orientale). L’uomo, un turista sloveno, si è scontrato sulle piste con un giovane tedesco. Il ragazzo tedesco è stato portato in ospedale di Brunico, le sue ferite sono giudicate non gravi. Leggi anche: Valanghe, tre vittime: muore anche una guida alpina in Valle d’AostaEmergenza sul Monte Bianco: valanga su punta Helbronner. Morti i duecoinvoltiMaltempo, sale l’allerta sui fiumi: preoccupa il Ticino a Pavia. A Cremona il Po osservato speciale L'articolotrain Val: unproviene da Open.

DimitriDeVita : RT @altreconomia: I cambiamenti climatici stanno già alterando i delicati equilibri annotati da decenni nei quaderni di apicoltori e vignai… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Incidente tra sciatori sulle piste in Alto Adige: un morto -