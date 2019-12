​Mega operazione contro la ' ndrangheta | più di 300 arresti in tutta Italia

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Pietro Bellantoni I carabinieri impegnati nell''Rinascita-Scott' Colpo ai clan di Vibo Valentia legati alla cosca Mancuso di Limbadi. Più di 400 indagati. Coinvolti anche politici. Le manette sono scattate anche in Germania, Svizzera e Bulgaria. Sequestrati beni per 15 milioni di euro. Impegnati più di 2.500 carabinieri Più di 330e 416 indagati. Quella in corso da stamattina è una delle più grandi operazioni della storiala 'e le organizzazioni mafiose in genere. I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro diretta da Nicola Gratteri, a carico di 334 persone.Tra gli arrestati figurano anche l'ex parlamentare Giancarlo Pittelli e il sindaco di Pizzo Calabro Gianluca Callipo. L’...

outlaw1847 : @Dixer5000 @ugoarrigo @aledeniz @Renzo_Pisu @JorioAntonio @GFI65 @AlatiGiulio @marco62719263 @UiltPiloti… - luca47603049 : @DiegoFusaro Greta.....a si quella mega operazione di marketing!!!!! -