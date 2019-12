Truffa della biancheria | chi sono le vittime | in cosa consiste

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), chilee in: il caso di Vasto che ha portato a un arresto finisce anche a Pomeriggio 5. Il caso è esploso nei giorni scorsi ed è poi finito in televisione, alla trasmissione Pomeriggio 5. Una donna di 59 anni, del frusinate, è finita nei guai, denunciata … L'articolo: chile, inè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Viminale : Una chiamata da numero estero ignoto, un solo squillo per indurre a richiamare... Non cadere nella truffa delle… - valigiablu : Lega, primo indagato nell'inchiesta della Procura di Genova per il riciclaggio di parte dei 49 milioni di euro di r… - NicolaPorro : #BellaCiao è un inno alla libertà o è una trovata di “marketing” della #sinistra, successiva alla Resistenza?… -