Traghetti per la Sicilia | undici arresti in Calabria | in manette un sindaco

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Valentina Dardari Il primo cittadino, Giovanni Siclari, si trova ora aglidomiciliari. Corruzione e turbativa d’asta e truffa alcune delle accuse In corso da ieri sera un’operazione dell’Arma dei Carabinieri di Reggio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina, che ha portato all’arresto dipersone, tra le quali anche ildi Villa San Giovanni. Il primo cittadino, Giovanni Siclari, è stato raggiunto da una custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio. Con lui anche Antonino Repaci e Calogero Fimiani, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società di navigazione Caronte & Tourist. Gli appalti pubblici sarebbero infatti stati truccati proprio per favorire la Caronte&Tourist. Questa è la società che da decenni ha il monopolio deinella tratta ...

