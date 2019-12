Star Wars | L’ascesa di Skywalker fa del suo meglio per chiudere una trilogia confusa

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=hH5NdGyMxxQ Nei 4 anni che sono passati da Il risveglio della forza, da quando cioè la Disney ha cominciato a realizzare film, spin-off e serie tv su Guerre Stellari, abbiamo assistito al passaggio da un atteggiamento tronfio e ambizioso degno di una major, al puro terrore nei confronti dei fan.di, terzo film del nuovo canone che chiude la terza, nonché quinto film Disney-Lucas Film è il più spaventato di tutti. Torna alla regia J. J. Abrams ma non sembra più quello di Il risveglio della forza, in comune con quell’esordio qui c’è solo il gran passo svelto, l’ottimo montaggio e una vaga idea di azione (ma lì era decisamente più inventiva, divertente, sagace e piena di spunti).diha il compito dile trame, e come tutti i film risolutivi ha l’handicap di non potersi far forza del mistero (era il ...

