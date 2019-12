Sequestra | picchia e violenta la moglie | 56enne in manette

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo, diretto da Michele Peloso, ad arrestare A.E.M. per i reati di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni personali, ai danni della. I poliziotti, su segnalazione della S.O., sono arrivati in un bar di un’area di servizio in via Casilina, dove la proprietaria del bar ha chiamato il numero unico di emergenza, a seguito di un messaggio riportato sullo schermo del telefono lasciato da una donna da poco arrivata insieme al marito: “Per favore aiutami, chiama la Polizia, mio marito mi minaccia e mi rinchiude dentro casa e si droga. Non so parlare italiano, per favore chiama polizia o carabinieri”. A chiarire l’intera vicenda agli agenti e’ stata un’amica della vittima, contattata telefonicamente dai poliziotti, visto che la donna, di lingua madre araba, ...

