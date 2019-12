Sci alpino | Kristian Ghedina il re della Val Gardena Ma dal 2001 l’Italia non ha più

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La Coppa del Mondo maschile di scifa tappa questo fine settimana in Val, sulla mitica Saslong. Una delle piste più belle e famose di tutto il Circo Bianco, ma con la quale sorprendentemente gli sciatori azzurri hanno avuto pochissimo feeling negli ultimi anni. Un solo podio dal 2015, quello ottenuto la passata stagione da Christof Innerhofer in supergigante. In precedenza nel 2014 era stato Dominik Paris a salire sul podio ed anche in due giorni consecutivi (terzo in discesa e secondo in super-G), ma da quel momento per l’altoatesino sono arrivate solamente delusioni in Val. L’ultima vittoria azzurra sulla Saslong risale addirittura al 2008. In quella stagione ci fu il trionfo di Werner Heel in supergigante davanti allo svizzero Didier Defago e allo svedese Patrick Jaerbyn. Sempre in questa specialità negli anni successivi ci furono un terzo posto di ...

