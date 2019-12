Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)inperdi– Secondo l’Unicef sono 40mila isfruttatidiin Congo ed ora 14 famiglie hanno fatto causa alle grandidella tecnologia, Tesla, Microsoft, Dell, Google ed Apple, accusandole dellao della mutilazione dicostretti a lavorare in condizioni estremamente pericolose. La notizia data, due giorni fa, da The Guardian descrive come questivengono sfruttati per due dollari al giorno a vantaggio dei profitti dei colossi della tecnologia. Il 60% del, un minerale molto raro, si trovadella Repubblica Democratica del Congo, dove siti minerari improvvisati sorgono come funghi per far fronte alla crescente domanda del minerale indispensabile, non solo per le batterie al litio degli smartphones, laptops, e altri prodotti venduti ...

romadailynews : Multinazionali chiamate in giudizio per morte bambini nelle miniere di cobalto… - BD45737380 : 'Apple, Google, Tesla e Microsoft potrebbero essere chiamate a rispondere davanti a un tribunale statunitense dei d… -