Mattino – De Laurentiis | “Ho chiuso con Ancelotti senza paura perché bisognava dare una

Mattino – De Laurentiis ai calciatori : “State sereni - il peggio è passato” : C’era poca aria di festa ieri sera alla cena di Natale del Napoli, del resto c’è poco da festeggiare, come sottolinea oggi il Mattino. De Laurentiis sapeva che non avrebbe trovato sorrisi e battute, sapeva bene che questa serata – altre volte speciale – sarebbe stata quasi imbarazzante da vivere. E così è stato: i volti dei calciatori sono tirati, alcuni hanno davvero la delusione scolpita sul volto. L’unica nota ...

Mattino : De Laurentiis gela la Juve che voleva Mertens : Sono passati solo 50 giorni eppure sembra che in casa Napoli ci sia stata una vera e propria rivoluzione, più silenziosa di quella avvenuta il5 novembre con l’ammutinamento della squadra che si rifiutò di andare in ritiro, ma non meno profonda. Il presidente De Laurentiis ha deciso di mettere da parte tutte le guerre cominciate proprio quella sera, ha pagato gli stipendi che aveva bloccato, ha promesso che cancellerà le multe e adesso si è ...

Mattino : De Laurentiis perdona anche i capi della rivolta : C’è stata una svolta non da poco nei rapporti tra il presidente De Laurentiis e i calciatori del Napoli. Dopo giorni di silenzio e di promesse di violente punizioni, con le cause per le multe e i danni sui diritti d’immagine che hanno monopolizzato l’attenzione dei calciatori, ora la pace sembra fatta. Secondo l’edizione di oggi del Mattino infatti De Laurentiis avrebbe fatto piazza pulita delle multe e perdonato perfino ...

Mattino : De Laurentiis sblocca gli stipendi e vuole cancellare le multe : De Laurentiis lancia importanti segnali di disgelo alla squadra. Certa di ricomporre la frattura con i giocatori apertasi con l’ammutinamento del 5 novembre scorso. Il Mattino scrive che il presidente ha sbloccato gli stipendi che a novembre aveva messo in stand-by. Una decisione che aveva già preso, scrive il quotidiano, prima dell’arrivo di Gattuso. “A poche ore dalla festa di Natale, stasera a Santa Caterina Villa D’Angelo, ...

Mattino : Gattuso ha chiesto a De Laurentiis Torreira a gennaio : Il Mattino scrive che sabato sera, dopo la partita contro il Parma, De Laurentiis e Gattuso si sono incontrati a cena. E’ stata anche l’occasione per parlare di mercato. Il tecnico ha fatto un’unica richiesta al presidente: “una sola mossa in entrata in programma a gennaio ma decisiva”. Serve un regista, “un playmaker basso che sappia dettare i tempi della manovra e proteggere la difesa, una pedina ...

Mattino : c’è la concreta possibilità che De Laurentiis tolga le multe : Un allenamento, quello di ieri mattina del Napoli, tenuto da Gattuso soprattutto in veste di psicologo. Il Mattino scrive che il tecnico ha provato a lavorare sull’autostima del gruppo. Nel tentativo di ridare fiducia alla squadra. “E allora Rino si traveste innanzitutto da psicologo ed è cominciata così la settimana di lavoro del Napoli ieri a Castel Volturno, con la giornata di allenamento all’indomani della sconfitta con il Parma ...

Per il Mattino De Laurentiis sta pensando di vendere Insigne : Il capitano azzurro è reduce da una lunga serie di prestazioni a dir poco deludenti che sabato pomeriggio lo hanno visto uscire dal campo ancora una volta subissato dai fischi dei tifosi. Qualcosa si è rotto e da tempo, bisognerà vedere se si potranno mettere insieme ancora una volta i cocci o se, come scrive oggi il Mattino, si va verso una separazione. Il apporto tra Insigne e il Napoli potrebbe essere vicino ai titoli di coda, anche il ...

Mattino : Ancelotti ha provato a convincere De Laurentiis : “Sei proprio sicuro?” : Il Mattino racconta un retroscena dell’incontro tra De Laurentiis e Ancelotti di martedì sera, al termine del quale è arrivata la notizia dell’esonero. La partita del Napoli di Champions era un segnale positivo agli occhi del tecnico. Era convinto di poter risollevare le sorti della squadra. “lì, al cospetto di De Laurentiis e degli stati generali del club azzurro, Carletto ha provato a tenersi la panchina, a rinviare ancora ...

Mattino : i calciatori sono convinti che De Laurentiis toglierà le multe : Sarebbero bastati due giorni di Gattuso per rivoluzionare completamente i calciatori del Napoli. Non solo dal punto di vista tecnico per il ritorno al tanto desiderato 4-3-3, ma come scrive il Mattino, dal punto di vista emotivo. I calciatori del Napoli non sono più condizionati mentalmente dalle multe imposte da De Laurentiis per l’ammutinamento del 5 novembre. Il gruppo sembra essere convinto che il presidente le accantonerà. Mettete da ...

Mattino : Ancelotti ha rifiutato di dimettersi costringendo De Laurentiis a esonerarlo : Carlo Ancelotti ha tenuto il punto fino alla fine, scrive il Mattino. Non ha voluto dimettersi. Gli avevano scavato la fossa ma lui ha preferito che glielo dicessero guardandolo in faccia: e così, dopo aver atteso inutilmente l’annuncio del suo addio, Aurelio De Laurentiis, appena due ore dopo la fine della gara con il Genk, ha licenziato Carlo Ancelotti De Laurentiis sperava di non dovere essere lui a cacciarlo, ma dopo le dichiarazioni del ...

IlMattino : così Allan disse a Edo De Laurentiis : ”I 100.000 euro tu e tuo padre metteteveli…” : IL MATTINO svela nuovi retroscena importanti emersi durante la lite tra la squadra e la società partenopea Emergono ”nuovi”, si fa per dire, retroscena in merito al faccia a faccia avvenuto tra la squadra e la dirigenza partenopea al termine della partita contro il Salisburgo. Una lite che è cresciuta minuto dopo minuto, che ha trovato il culmine con la frase di Allan nei confronti dell’attuale vice presidente del Napoli, ...

Mattino : se Ancelotti si dimettesse - De Laurentiis accetterebbe : Carlo Ancelotti vuole ancora provare a tirare fuori il Napoli dalla crisi in cui è piombato. Ci proverà domani, contro il Genk. Intanto, però, il club si porta avanti con il lavoro, contattando alcuni possibili successori sulla panchina del Napoli. Allegri e Spalletti prima di tutto. Scrive il Mattino: “Servirebbe un traghettatore, un Caronte. Ma chi? Reja, Prandelli? De Laurentiis si interroga. Se Ancelotti si dimettesse, lui accetterebbe ...

Mattino : Insigne a Edo De Laurentiis «State sempre contro di noi» : Le multe, un pensiero continuo nella testa dei calciatori del Napoli che non gli permette di essere sereni. Lo ha detto più volte l’allenatore che alla squadra manca la serenità di giocare come sanno, lo scrive oggi il Mattino, ricordando che purtroppo la questione non si risolverà a breve e che rischia di rendere nulli gli sforzi di Ancelotti di uscire dalla crisi. Il quotidiano riporta alcuni stralci dell’atto redatto dalla società ...

Mattino : De Laurentiis non è certo che cambiare allenatore risolverebbe la situazione : Il Mattino di oggi fa il punto sulla situazione che c’è tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore Carlo Ancelotti, una situazione tesa, ma decisamente aperta. I due si parlano, ma non si incontrano da tempo, nessuno ha fatto un passo, ma entrambi meditano su cosa sarebbe meglio fare. E se Ancelotti continua a ripetere di non aver mai pensato a dimettersi, ci ha pensato il presidente che sarebbe pronto ad accettare le sue ...