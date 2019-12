Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), era una cagnolina che rimaneva sempre ferma accanto a una parete e non si muoveva. Aveva paura di qualsiasi cosa, se qualcuno provava ad avvicinarsi a lei, aveva paura e scappava, probabilmente perché aveva subito dei maltrattamenti da parte di alcune persone e quindi era terrorizzata da tutto. Improvvisamente un donna si accorse della situazione e chiamò i volontari per cercare di aiutarla. Arrivò una ragazza che con delicatezza si avvicinò a. Si accorse cheaveva molta paura e con calma si chinò vicino a lei, la accarezzò e alla fine riuscì a prenderla in braccio. Appena presa in braccio la giovane donna si accorse che la cagnolina era piena di parassiti che purtroppo avevano danneggiato il pelo e la costringeva a grattarsi di continuo rendendo la situazione clinica davvero una pessima. In più la cagnolina aveva evidenti segni di maltrattamento e quindi era ...

mariacaceresSV : @peguipepeta La infanta Layla, ordena. ?? - livvyvivvy : LAYLA ILY?? - EZafred : Mano a Layla me estressa mt -