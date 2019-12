Grosseto | il comune approva “l’obbligo di presepe” nelle scuole

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), ilvara l’obbligo di presepe: “Va fatto in ogni scuola” Ildiha introdotto “l’obbligo di presepe“. Forse il primo in Italia. Il consiglio comunale a maggioranza centrodestra, hato il via libera a una mozione presentata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e da un consigliere di CasaPound – gruppo misto. La mozione impegna il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la sua giunta a prodigarsi “affinché all’interno di ogni scuola comunale e del palazzo comunale sia allestito in vista delle prossime festività un presepe, ben visibile e di consone dimensioni”. Nella delibera è previsto anche un fondo di 500 euro per l’acquisto delle statuette e degli addobbi natalizi per lein difficoltà. Gesù Bambino nero nel presepe a scuola, polemica dei leghisti a Pordenone

